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Что такое "Малиновое лето" и как оно скажется на здоровье россиян, рассказала иммунолог

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Что такое
Фото: pixabay.com

Метеорологи сообщили, что в этом году россиян ожидает «малиновое» лето. Таким образом его окрестили из-за окраса прогностических температурных карт. Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как это скажется на здоровье граждан.

Синоптики обещают, что это лето пройдет в «зоне идеального климатического комфорта». Предполагается, что средняя температура будет выше, чем обычно.

«Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов», - заявила врач. При этом она отметила, что в России никогда не будет настолько теплого лета, как на экваторе.

АБ

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