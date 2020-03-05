Метеорологи сообщили, что в этом году россиян ожидает «малиновое» лето. Таким образом его окрестили из-за окраса прогностических температурных карт. Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как это скажется на здоровье граждан.
Синоптики обещают, что это лето пройдет в «зоне идеального климатического комфорта». Предполагается, что средняя температура будет выше, чем обычно.
«Да, мы к такой погоде абсолютно адаптированы. Опасно, когда бывают резкие перепады. А у нас за зиму температура менялась в пределах 10 градусов», - заявила врач. При этом она отметила, что в России никогда не будет настолько теплого лета, как на экваторе.