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Синоптик рассказала о погоде на первую неделю марта

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Синоптик рассказала о погоде на первую неделю марта
Фото: pixabay.com

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в первую неделю весны. По словам метеоролога, в начале марта в Москву придет атлантическое тепло.

Синоптик предупредила, что теплая погода не означает полное отсутствие осадков. Местами ожидается дождь и даже мокрый снег. При этом температура воздуха будет плюсовой как в дневное время, так и в ночные часы.

«5—6 марта температура будет порядка +6...+7 °С. Не исключено, что 6 марта температура будет близка к рекордно высоким значениям для этих чисел марта. К нам идёт упорное атлантическое тепло», - сказала Позднякова.

АБ

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