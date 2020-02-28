Синоптик рассказал, повторится ли в этом году аномальное лето 2010 года

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28 февраля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Руководитель ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин рассказал, каким станет лето текущего года и стоит ли ждать засухи и повторения пожаров, как в 2010 году.

Варакин заявил, что этим летом норма по осадкам будет не просто выполнена, а даже перевыполнена. «Не надо сейчас ждать повторения 2010 года и пожаров. Все-таки у нас еще неплохие предварительные прогнозы, что и в марте мы выполним норму по месячным осадкам, невзирая на отсутствие снега», - сказал синоптик.

Он отметил, что с учетом нынешних прогнозов можно не беспокоиться о погодных аномалиях минимум до конца весны.