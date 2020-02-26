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Летучие мыши могут проснуться раньше времени в Москве

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Летучие мыши могут проснуться раньше времени в Москве
фото: pixabey

Летучие мыши могут проснуться раньше времени — в апреле или даже в марте. Причиной тому — аномально теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Там уточнили, что летучие мыши — это название представителей большой группы, относящейся к отряду рукокрылых. Помимо летучих мышей, в этот отряд входят еще и крыланы, которых часто ошибочно относят к летучим мышам. Специалисты отмечают, что летучие мыши активны только в теплое время года. Они селятся в дуплах крупных деревьев, реже — в искусственных гнездовьях. 

СЕ

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