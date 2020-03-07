Министр просвещения ответил, должны ли школьники убираться в классе

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7 марта 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Российский министр просвещения Сергей Кравцов расставил точки над «i» в вопросе о том, должны ли учащиеся мыть полы и прибираться в школьных кабинетах. В качестве примера глава Минпросвещения привел другие страны.

Министр отметил, что к моменту выпуска из школы ребенок болжен уметь выполнять простые трудовые задачи, в том числе мыть полы. При этом Кравцов подчеркнул, что всё хорошо в меру. «С одной стороны, здесь не нужны перегибы. С другой, выпускник школы должен суметь и пол вымыть, и еду приготовить, и постирать. Потому что жизнь очень многообразна», - заявил он.

При этом глава Минпросвещения добавил, что во Франции, Англии и Сингапуре подобный труд входит в обязательную школьную программу.