Министр просвещения ответил, должны ли школьники убираться в классе

Российский министр просвещения Сергей Кравцов расставил точки над «i» в вопросе о том, должны ли учащиеся мыть полы и прибираться в школьных кабинетах. В качестве примера глава Минпросвещения привел другие страны.
Министр отметил, что к моменту выпуска из школы ребенок болжен уметь выполнять простые трудовые задачи, в том числе мыть полы. При этом Кравцов подчеркнул, что всё хорошо в меру. «С одной стороны, здесь не нужны перегибы. С другой, выпускник школы должен суметь и пол вымыть, и еду приготовить, и постирать. Потому что жизнь очень многообразна», - заявил он.
При этом глава Минпросвещения добавил, что во Франции, Англии и Сингапуре подобный труд входит в обязательную школьную программу.