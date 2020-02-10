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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Нового министра просвещения позвали в Думу на обстоятельный разговор

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Нового министра просвещения позвали в Думу на обстоятельный разговор
Фото: сайт Госдума РФ

Члены думского комитета по образованию и науке встретились с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Новый глава образовательного ведомства отметил, что состоялся «содержательный разговор, в ходе которого были обозначены направления работы министерства просвещения». По его словам, «коллеги из комитета в целом одобрили предложения».

Кравцов также рассказал, что в ходе встречи обсуждался законопроект по поводу допуска к педагогической деятельности студентов старших курсов, которые обучаются по направлению «педагогика». Депутаты его поддержали ко второму чтению.

Как отметил председатель комитета по образованию и науке ГД Вячеслав Никонов, был обозначен целый круг проблем, который отражен уже в плане работы комитета и в приоритетах работы министерства.

«У нас с Сергеем Кравцовым много лет конструктивное взаимодействие, и, уверен, что в его новом качестве это взаимодействие будет не менее конструктивным и плодотворным», – заявил Никонов.

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ДВа

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