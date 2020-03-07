Между Керчью и Анапой запустили рельсовый автобус

В субботу, 7 марта, состоится запуск первого рельсового автобуса, курсирующего между Керчью и Анапой. Путь следования транспорта проходит через Крымский мост, рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Сообщается, что автобус будет ходить туда-обратно три раза в день в пятницу и по выходным, и дважды в будние дни, время следования – 2 часа. При этом стоимость проезда между двумя конечными точками составит 439 рублей.
«Такая связь двух регионов повышает мобильность в перемещении. Это касается и трудовой миграции – студенты ездят обучаться в Керчь, так как в Анапе нет таких учебных заведений», - объяснил Карпов.