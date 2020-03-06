Опубикован список московских авиарейсов с потенциально зараженными коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией опубликовал список авиарейсов, пассажиры которых могут потенциально переносить вирус. В ведомстве призвали граждан не выходить из дома и вызвать машину «скорой помощи».
Оперативный штаб назвал следующие прибывшие в Москву рейсы:
рейс SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва
рейс SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен
рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва
рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев – Москва
рейс SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва
рейс «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 29.02.202
рейс S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении первого заболевшего коронавирусом в Москве. Кроме того, 12 февраля в Тюмени и Забайкальском крае были выписаны два гражданина Китая.