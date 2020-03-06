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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении первого заболевшего коронавирусной инфекцией в столице. По ее словам, его выпишут из больницы в ближайшее время.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», - пояснила Ракова.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано шесть случаев заражения новым коронавирусом – пять в Москве и один в Нижнем Новгороде. При этом заболевание у всех пациентов проходит в легкой форме.

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