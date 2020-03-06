Священник научил, как отпраздновать 8 Марта в пост

//Общество 13+

6 марта 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Священник отец Григорий рассказал, как следует отметить Международный женский день и при этом не нарушить правила Великого поста. Священнослужитель рассказал, что лучше подать на стол и как провести праздничный день.

Отец Григорий рассказал, что 8 марта можно устроить праздничный обед из постных угощений, а на десерт побаловать себя постной выпечкой. Также можно позволить себе выпить немного вина.

В качестве развлечений священник посоветовал провести время в кругу семьи, прогуляться в парке или сходить на публичное мероприятие, которое не противоречит принципам Великого поста. Однако лучшим вариантом священнослужитель назвал посещение церкви.