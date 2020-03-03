В РПЦ заявили, что пост – это не только про еду, но и про соцсети

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3 марта 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В Русской православной церкви обратились к россиянам с призывом во время Великого поста если не совсем отказаться, то хотя бы сократить время, проводимое в Интернете и соцсетях.

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что люди тратят очень много времени в Сети, а Великий пост – самое время, чтобы побороть эту привычку. Руководитель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов также призвал к умеренности не только в еде, но и в поведении, в том числе относительно Интернета. Священнослужитель посоветовал вместо соцсетей потратить время на живое общение с родными и близкими.