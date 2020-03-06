В Чили подтвержден пятый случай заболевания коронавирусом

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6 марта 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Чили выявлен пятый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Известно, что заболел человек возрастом 58 лет. Это родственник пациента, у которого был выявлен вирус ранее.

В настоящее время больной чувствует себя нормально и находится в изоляции дома.

Ранее в пятницу, 6 марта, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в России зарегистрировано шесть новых случаев заражения. Отмечается, что все граждане прибыли из Италии.