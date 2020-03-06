Похищенная в Костромской области школьница найдена внутри дивана

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6 марта 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

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Школьницу из Костромской области Татьяну Глязерову нашли в коробе дивана. Также известно, что дом, в котором находилась девочка, принадлежит местному жителю.

Четвертого марта Таня после занятий в кружке зашла на работу к отцу-полицейскому, затем пошла домой. Однако по дороге Глязерова пропала. Родители обзванивали всех знакомых в поисках ребенка, но попытки были безуспешны.

Позже выяснилось: в день происшествия мужчина заметил идущую девочку, подъехал к ней и силой затолкал в багажник. Когда похититель увидел, что к его дому приближаются сотрудники правоохранительных органов, то спрятал ее в короб дивана.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, с ней работает психолог, расследование уголовного дела продолжается.

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