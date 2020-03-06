В Москве проверят функциональную грамотность школьников

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6 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

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Директор Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Кузмин рассказал о том, как и зачем будет проводиться обязательная диагностика функциональной грамотности среди учеников 4-8 и 10 классов московских школ.

«Наша цель – оценить функциональную грамотность в области чтения, математики и естествознания в этих классах. Все идеи диагностики идут в логике требований федеральных государственных образовательных стандартов к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. Естественно, мы учитываем и международные походы к оценке качества образования», – рассказал Павел Кузьмин на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы.

Задачей исследования станет получение данных об использовании предметного обучения как инструмента формирования умений и компетенций. Специалисты МЦКО также намерены проследить динамику формирования функциональной грамотности на разных уровнях общего образования.

Проверять будут не только умение работать с текстом и информацией, представленной вербально – задания диагностики также включают графики, таблицы, диаграммы, схематические рисунки, анимации, симуляторы и видеофрагменты. По словам Кузьмина, сегодня умения работать с информацией в различных формах требует цифровая экономика.

«Мы понимаем, что функциональная грамотность конвергента и метапредметна. Поэтому мы говорим про задания из разных разделов химии, физики, математики, которые интегрируются между собой. Это интересные задания, где нужно провести либо эксперимент, либо глубокий анализ, это и умение работать с информацией, представленной в графическом виде», – отметил Павел Куьмин.

Диагностика также включает проверку владения основами научного познания, умения решать проблемы и применять базовые предметные знания в ситуациях жизненного характера и владения общелогическими действиями и основами критического мышления.

Пока что на сайте МЦКО для московских учителей и школьников доступны демоверсии диагностик, которые разрабатывались специалистами МЦКО в тесном сотрудничестве с московскими учителями и экспертами центральных городских образовательных учреждений. До 16 марта сотрудникам московской системы образования предлагают изучить эти демоверсии и внести свои предложения по их улучшению или исправлению. По словам Кузьмина, выверенные варианты и доработанные задания будут размещены в Московской электронной школе и лягут в основу запланированных на апрель диагностик.