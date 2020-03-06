Силуанов назвал

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6 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Антон Силуанов, сайт Госдумы РФ

Министр финансов Антон Силуанов в ходе своего выступления в Финансовом университете при правительстве РФ рассказал, какие профессии будут постепенно «отмирать». По его словам, развитие информационных технологий делает их совершенно невостребованными в обществе.

Силуанов отметил, что скоро начнут сокращать бухгалтеров и охранников. Министр добавил, что Россию называют страной охранников, хотя сейчас есть целые системы безопасности, камеры, мониторинг и т.д. Поэтому одного человека на этом посту будет достаточно, считает он.

«Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности …», - пояснил Силуанов.

Кроме того, глава министерства подчеркнул, что использование современных технологий увеличивает производительность труда.