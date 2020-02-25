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ЕС разработал правила для искусственного интеллекта

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

ЕС разработал правила для искусственного интеллекта

Европейский союз разработал и пытается внедрить правила взаимоотношений человека с техникой, имеющей искусственный интеллект. Это касается беспилотных автомобилей, голосовых помощников, роботов и другой техники.

Европа для ускорения экономики внедряет в производственный процесс искусственный интеллект. В таких условиях важно установить единые правила и единую систему взаимоотношений роботов и людей.

В Еврокомиссии сообщили, что требуется основа для функционирования искусственного интеллекта, чтобы он мог помогать людям, работе предприятий.

Руководство организаций сможет проводить тестирование систем и оборудования, которые будут оснащаться искусственным интеллектом. Сегодня повышенный риск ИИ имеют автомобили самоуправляемого типа, медицинское оборудование и системы выплаты финансовых средств.

Современные технологии со временем будут затрагивать все сферы нашей жизни. Опасность заключается в том, что ряд устройств собирает персональные данные о людях. Важно, чтобы системы имели высокий уровень безопасности, так как последствия утечек очень опасны. Руководители ряда социальных сетей отметили, что правила должны быть чёткими и сбалансированными. При этом нельзя вводить человеческие стандарты для функционирования ИИ.

Обсуждение правил регулирования искусственного интеллекта продлится ещё 2 месяца.

ПВ

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