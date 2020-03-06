Матвиенко: Наша задача сохранить и развивать отношения России и Беларуси

Россию и Беларусь связывают особые отношения, наша задача сохранять и развивать их – об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.
Спикер Совфеда отметила, что двадцатилетнюю деятельность белорусских и российских депутатов в рамках парламентского собрания можно назвать уникальной.
По её словам, правовая база российско-белорусских отношений составляет более 220 действующих межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.
«Ведется работа по гармонизации законодательства наших стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества», – отметила глава СФ.
Одной из важных составляющих экономического взаимодействия Матвиенко назвала укрепление межрегиональных отношений. Устойчивые связи с Белоруссией поддерживают более 50 субъектов Федерации. Кроме этого, постоянно расширяется договорно-правовая база, которая на сегодняшний день насчитывает порядка 200 соглашений.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вдвое сократить сроки строительства белорусского участка нефтепровода «Дружба».