Матвиенко: Наша задача сохранить и развивать отношения России и Беларуси

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6 марта 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Россию и Беларусь связывают особые отношения, наша задача сохранять и развивать их ­– об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

Спикер Совфеда отметила, что двадцатилетнюю деятельность белорусских и российских депутатов в рамках парламентского собрания можно назвать уникальной.

По её словам, правовая база российско-белорусских отношений составляет более 220 действующих межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

«Ведется работа по гармонизации законодательства наших стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества», – отметила глава СФ.

Одной из важных составляющих экономического взаимодействия Матвиенко назвала укрепление межрегиональных отношений. Устойчивые связи с Белоруссией поддерживают более 50 субъектов Федерации. Кроме этого, постоянно расширяется договорно-правовая база, которая на сегодняшний день насчитывает порядка 200 соглашений.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вдвое сократить сроки строительства белорусского участка нефтепровода «Дружба».