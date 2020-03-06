Все новости >>

//Общество 13+

Матвиенко: Наша задача сохранить и развивать отношения России и Беларуси

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко: Наша задача сохранить и развивать отношения России и Беларуси
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Россию и Беларусь связывают особые отношения, наша задача сохранять и развивать их ­– об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.

Спикер Совфеда отметила, что двадцатилетнюю деятельность белорусских и российских депутатов в рамках парламентского собрания можно назвать уникальной.

По её словам, правовая база российско-белорусских отношений составляет более 220 действующих межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

«Ведется работа по гармонизации законодательства наших стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества», – отметила глава СФ.

Одной из важных составляющих экономического взаимодействия Матвиенко назвала укрепление межрегиональных отношений. Устойчивые связи с Белоруссией поддерживают более 50 субъектов Федерации. Кроме этого, постоянно расширяется договорно-правовая база, которая на сегодняшний день насчитывает порядка 200 соглашений.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вдвое сократить сроки строительства белорусского участка нефтепровода «Дружба».

ДВа

//картина дня

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила в пятницу Народная милиция ДНР.

Вооруженные силы Украины срывают мирное урегулирование военного конфликта на территории Донбасса. Об этом говорится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина, которая в скором времени во второй раз станет мамой, выразила поклонникам благодарность за теплые…

//новости ан

В Грузии на очередном заседании межведомственной координационный группы во главе с премьер-министром было принято решение временно приостановить прямое авиасообщение…

//новости ан

Согласно документу, жители города должны: Сообщать о возвращении из стран, где зафиксирован коронавирус, датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию…

//новости ан

//новости ан

Перед наступлением перемирия боевики устроили массированный обстрел позиции сирийской армии и "Хезбаллы" в районе Саракиба и на ряде других участков, но какого-либо…

//новости ан

//новости ан