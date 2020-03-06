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Международный форум «Развитие парламентаризма» решили перенести из-за коронавируса

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Международный форум «Развитие парламентаризма» решили перенести из-за коронавируса
Фото: сайт Госдума РФ

Международный форум «Развитие парламентаризма», который должен был пройти в Москве в июле, отменяется по соображениям безопасности здоровья граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Причиной переноса мероприятия, по его словам, стало распространение инфекции в некоторых странах, законодатели которых принимают участие в форуме.

«Мы уже провели консультации со всеми фракциями, все поддерживают это решение и ответственно относятся к тому, что не нужно создавать проблемы, которые могут возникнуть», — сказал Володин.

Форум решили перенести на год, но если изменится ситуация к вопросу вернутся осенью. При этом межпарламентская деятельность депутатов не прекращается.

«Мы можем общаться по телефону, другие есть возможности», – заявил Володин.

Второй форум, прошедший в столице летом 2019 года, собрал участников из 132 стран мира, в том числе 41 спикера парламента.

Как сообщалось ранее, по этой же причине отменили деловой форум в Санкт-Петербурге.

ДВа

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