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Самолет совершил посадку в Ташкенте из-за проблем с сердцем у россиянки

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Самолет совершил посадку в Ташкенте из-за проблем с сердцем у россиянки
pixabay.com

Сообщается: самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Самару, совершил вынужденную посадку в Ташкенте.  Произошел инфаркт у одной из пассажирок, гражданки России.

Известно, что с борта лайнера пострадавшая на машине скорой помощи была доставлена в одну из местных больниц, где ей окажут всю необходимую помощь. 

Ориентировочно в 11.40 по московскому времени самолет вылетел к месту назначения в Самару.

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ЕЧ

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