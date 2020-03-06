В Подмосковье нашли останки умершего мужчины, назначена судмедэкспертиза

//Общество 13+

6 марта 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Серпухове на берегу реки Нара нашли Останки мужчины, умершего около двух лет назад. В настоящее время по факту происшествия начата проверка.

"Пятого марта обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно мужского пола, давность наступления смерти которого около двух лет», - говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.

Сейчас назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

В Москве продолжаются работы по устранению последствий попадания керосина с территории аэропорта «Остафьево» в пруд вблизи деревни Язово.