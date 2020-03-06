В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны

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6 марта 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Слив керосина с территории аэропорта «Остафьево» в пруд вблизи деревни Язово, фото соцсети

В Москве продолжаются работы по устранению последствий попадания керосина с территории аэропорта «Остафьево» в пруд вблизи деревни Язово. Слив керосина произошел 2 марта из цистерны объекта Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Информация поступила на горячую линию департамента, незамедлительно выехал дежурный инспектор и аналитическая лаборатория. Сейчас городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам. Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения", - пояснили в пресс-службе.

По словам экологов, принятые меры по использованию сорбента и откачке загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза.

"В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей. Принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна", - уточнили в пресс-службе.

Городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам.

Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент. Установлены боновые заграждения. Производится откачка загрязненного слоя воды в специальную герметичную емкость на территорию Министерства обороны для дальнейшей утилизации.

Принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна.

Использование сорбента и откачка загрязненного слоя позволили снизить уровень загрязнения в пруду вблизи деревни Язово уже в 23 раза. В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей.

Керосин имеет плотность ниже плотности воды, он локализуется в верхних слоях, не растворяется в воде и плохо осаждается. Поэтому угрозы поступления керосина в грунтовые воды нет. Это подтверждается отборами проб воды в колодце, роднике и артезианской скважине, проведенных 4.03.2020. Превышений концентраций нефтепродуктов не зафиксировано (0,017 ПДКк-б).

Вся информация по результатам отбора проб передана в Московскую городскую военную прокуратуру.