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Минтруд рассказал о порядке оплаты больничного в связи с карантином

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минтруд рассказал о порядке оплаты больничного в связи с карантином
скорая помощь, Alexei Gyngazov/Global Look Press
Сотрудники пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утром в пятницу, 6 марта, предоставили информацию о порядке оплаты больничного работников в связи с карантином.
 
Отмечается, что если человек выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, произошло ли это по болезни, или из-за карантина.
 
В Минтруде добавили, что в стране приняты все меры для противодействия распространению нового типа коронавируса, а отстранения граждан от работы в связи с карантином являются единичными случаями. Именно поэтому в ведомстве не видят каких-либо предпосылок для отмены базовых основ системы соцстрахования.
 
Ранее журналисты заявили, что для россиян, которые будут отправляться на карантин из-за вируса, предлагается увеличить выплаты по больничным.

 

 
ЕТ

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