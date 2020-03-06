Минтруд рассказал о порядке оплаты больничного в связи с карантином

Сотрудники пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утром в пятницу, 6 марта, предоставили информацию о порядке оплаты больничного работников в связи с карантином.

Отмечается, что если человек выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, произошло ли это по болезни, или из-за карантина.

В Минтруде добавили, что в стране приняты все меры для противодействия распространению нового типа коронавируса, а отстранения граждан от работы в связи с карантином являются единичными случаями. Именно поэтому в ведомстве не видят каких-либо предпосылок для отмены базовых основ системы соцстрахования.