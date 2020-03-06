Уральского депутата поместят на карантин и проверят на коронавирус

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6 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева поместят на карантин. С соответствующим предписанием выступил Роспотребнадзор.

«У депутата взяли один из нескольких необходимых анализов. Специалисты обнаружили у него признаки острого респираторного заболевания. Ему дали время на добровольную госпитализацию. Если этого не произойдет, на него подадут в суд», – говорится в сообщении.

В адрес спикера думы Екатеринбурга было направлено постановление об отстранении Киселева от работы в гордуме.

Киселев подтвердил, что получил документ из Роспотребнадзора, обязывающий явиться в инфекционное отделение одной имз горбольниц.

Киселев пообещал явиться на госпитализацию, но сделать нахождение на карантине прозрачным – он будет рассказывать, как выглядит процесс изнутри.

Ранее сообщалось, что жителя Екатеринбурга, контактировавшего с носителем коронавируса, обследуют в больнице.