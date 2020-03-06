Уральского депутата поместят на карантин и проверят на коронавирус

Депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева поместят на карантин. С соответствующим предписанием выступил Роспотребнадзор.
«У депутата взяли один из нескольких необходимых анализов. Специалисты обнаружили у него признаки острого респираторного заболевания. Ему дали время на добровольную госпитализацию. Если этого не произойдет, на него подадут в суд», – говорится в сообщении.
В адрес спикера думы Екатеринбурга было направлено постановление об отстранении Киселева от работы в гордуме.
Киселев подтвердил, что получил документ из Роспотребнадзора, обязывающий явиться в инфекционное отделение одной имз горбольниц.
Киселев пообещал явиться на госпитализацию, но сделать нахождение на карантине прозрачным – он будет рассказывать, как выглядит процесс изнутри.
Ранее сообщалось, что жителя Екатеринбурга, контактировавшего с носителем коронавируса, обследуют в больнице.