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Жителя Екатеринбурга, контактировавшего с носителем коронавируса, обследуют в больнице

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Жителя Екатеринбурга, контактировавшего с носителем коронавируса, обследуют в больнице
pixabay.com

Сообщается, что житель Екатеринбурга, который контактировал с заболевшим коронавирусом, сейчас проходит обследование в больнице.  Об этом рассказало «РИА – Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области.

Известно: мужчина просто взят под медицинское наблюдение, симптомов заболевания нет. Он изолирован для того, чтобы на случай, если заражение произошло, все было обнаружено в медицинских условиях стационара. Также у пациента взяты анализы, их результаты пока неизвестны. На данный момент подтвержденных случаев заболевания COVID-19  в Свердловской области нет.

Количество людей, заболевших новым типом коронавируса в Южной Корее, вновь увеличилось. Согласно последней информации осведомленных источников, к настоящему моменту заражены 6284 человека.

ЕЧ

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