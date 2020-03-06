Арестованного мэра Туапсе отправили в отставку

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6 марта 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: сайт администрации Туапсинского района

В администрации Туапсе сообщили об отставке мэра Владимира Зверева, который с прошлого лета находится под арестом в СИЗО.

Главу города арестовали в августе 2019 года по делу о незаконной сдаче земли в аренду. В декабре кубанский следком возбудил против Зверева еще одно уголовное дело о получении особо крупной взятки.

С начала следствия Зверев оставался на должности мэра Туапсе. Все это время исполнял обязанности главы города Максим Кривопалов, который ранее был заместителем мэра по вопросам ЖКХ, архитектуре, имущественным и земельным отношениям.

На внеочередном заседании городского собрания Туапсе Владимир Зверев был отправлен в отставку. В сообщении говорится, что «полномочия главы Туапсе Владимира Зверева досрочно прекращены на основании инициативы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и в соответствии со ст. 74.1 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

На официальном сайте мэрии Туапсе Зверев Пока что фигурирует как глава города.

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