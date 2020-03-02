В Краснодарском крае накрыли преступное сообщество дорожных оборотней в погонах

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2 марта 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК РФ

В Главном следственном управлении по СКФО округу возбуждено уголовное дело против группы сотрудников правоохранительных органов. Им инкриминируют создание преступного сообщества, занимавшегося поборами на федеральной трассе «Кавказ».

Под уголовное преследование попали командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району и подчиненные ему инспекторы, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам из Армавира, а также ряд других лиц.

«Все они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении СК России.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий.

За взятки нарушителей не привлекали к ответственности, а также обеспечивали им беспрепятственный проезд через стационарный пост. Следствие считает, что таким образом незаконно перевозились товары и спиртосодержащая продукция.

«Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества», – говорится в сообщении.

Сейчас следствие планирует направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре по подозрению в получении взятки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД.