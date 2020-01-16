По подозрению в получении взятки задержан сотрудник ГИБДД в Краснодаре

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16 января 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре по подозрению в получении взятки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД.

По сообщению краевой пресс-службы СУ СК, возбуждено дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Старший инспектор с его коллегами вымогали взятку у гендиректора краснодарского предприятия в размере 40 тысяч рублей, и грозили привлечь его к административной ответственности в случае отказа.

В ходе обыска дома у полицейского и его родственника сотрудники МВД и ФСБ обнаружили 1,5 млн рублей, ювелирные украшения и дорогие часы.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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