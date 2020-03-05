Все новости >>

//Общество 13+

Кинолог рассказала, действительно ли служебных собак кормят запрещенными веществами

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Кинолог рассказала, действительно ли служебных собак кормят запрещенными веществами
Фото: pixabay.com

Заместитель главы кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова рассказала, как служебных собак обучают находить запрещенные вещества. Она опровергла миф о том, что животных кормят наркотическими средствами.

«Это самый любимый стереотип. Самый частый, который, к сожалению, усиливают СМИ. У меня на такое есть один ответ: «А в МЧС как собаки обучаются, на людях?» Конечно же нет. Мы отбираем собак определенных психотипов», - заявила кинолог.

Смирнова добавила, что в силовых структурах Северо-западного региона служат одни из самых сильных собак в стране, которые принимают активное участие в задержании преступников.

АБ

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан