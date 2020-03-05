Кинолог рассказала, действительно ли служебных собак кормят запрещенными веществами

Заместитель главы кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова рассказала, как служебных собак обучают находить запрещенные вещества. Она опровергла миф о том, что животных кормят наркотическими средствами.
«Это самый любимый стереотип. Самый частый, который, к сожалению, усиливают СМИ. У меня на такое есть один ответ: «А в МЧС как собаки обучаются, на людях?» Конечно же нет. Мы отбираем собак определенных психотипов», - заявила кинолог.
Смирнова добавила, что в силовых структурах Северо-западного региона служат одни из самых сильных собак в стране, которые принимают активное участие в задержании преступников.