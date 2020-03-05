Кинолог рассказала, действительно ли служебных собак кормят запрещенными веществами

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5 марта 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Заместитель главы кинологического отдела Балтийской таможни Мария Смирнова рассказала, как служебных собак обучают находить запрещенные вещества. Она опровергла миф о том, что животных кормят наркотическими средствами.

«Это самый любимый стереотип. Самый частый, который, к сожалению, усиливают СМИ. У меня на такое есть один ответ: «А в МЧС как собаки обучаются, на людях?» Конечно же нет. Мы отбираем собак определенных психотипов», - заявила кинолог.

Смирнова добавила, что в силовых структурах Северо-западного региона служат одни из самых сильных собак в стране, которые принимают активное участие в задержании преступников.