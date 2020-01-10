Ученые: собаки в доме помогут избежать шизофрении

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10 января 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские ученые пришли к выводу, что наличие собаки в доме помогает ребенку вырасти психически устойчивым. Домашние питомцы способны спасти детей от риска развития у них шизофрении. Ученые: собачьи эмоции лучше всех понимают люди определенного возраста и культуры

Специалисты Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса заметили, что люди, которые первые 12 лет своей жизни росли вместе с собакой, реже остальных страдали и от шизофрении, и от биполярного расстройства.

Как оказалось, риск развития шизофрении снижался до 24% у тех, кто контактировал с собакой до 13 лет. Наибольший же защитный эффект обнаруживался у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет.

Ученые пока не смогли объяснить, с чем это связано. Предположительно, все дело в специфических бактериях, которые являются частью бактериального биома собак. Не стоит забывать и о положительных эмоциях от питомцев.