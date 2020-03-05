Российские женщины не умеют отдыхать?

//Общество 13+

5 марта 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Согласно социологическим исследованиям, 63% российских женщин тратят свободное время на домашнее хозяйство, детей и дачные хлопоты. Психолог Наиля Бирарова рассказала, к чему может привести такой «отдых».

Специалист отметила, что если такие заботы действительно приносят женщине удовольствие, то это можно считать за отдых. Но в большинстве случаев такое времяпрепровождение воспринимается как домашняя работа, а потому не несет полноценного расслабления, передаёт Мир24.

«Это может привести к синдрому хронической усталости, то есть это перенапряжение, повышенный уровень стресса, у человека не успевает вырабатываться иммунитет на внешние обстоятельства, он все время, как белка в колесе, ему сложно найти время для расслабления», - предупредила Бирарова.