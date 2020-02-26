Психолог объяснил, о чем говорит желание читать переписку партнера

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26 февраля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал,что каждый пятый мужчина и каждая четвёртая женщина проверяют телефон своего партнёра, и как желание читать переписку близкого человека характеризует отношения и нужно ли доверять друг другу свои смартфоны.

"Люди переживают, ревнуют и стремятся проверить телефон, когда чувствуют, что в отношениях есть какие-то проблемы. Девушка, которую буквально носят на руках, вряд ли будет хотеть проверить телефон партнёра. Тот факт, что человек, который в достаточном объёме получает любовь и заботу, постоянно в чём-то подозревает супруга, говорит о тревожном расстройстве", - подчеркнул психолог-сексолог.