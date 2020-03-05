Как не сдать деньги в школу и при этом не стать изгоем?

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5 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Проблема сбора средств на школьные нужды беспокоит многих родителей. При этом взрослые часто переживают, что из-за отказа платить будут страдать их дети. Специалисты рассказали, как избежать травли, если нет желания «скидываться».

Специалисты отмечают, что зачастую школа пытается снять с себя ответственность за сбор денежных средств и перекладывает её на родительский комитет. При этом если кто-то не может заплатить необходимую сумму, то становится «мишенью» в первую очередь не для педагогов и руководства школы, а для других родителей.

«Чаще всего такие люди на собраниях ни за что не голосуют и молча соглашаются, понимая при этом, что не смогут платить — и в течение года не сдают деньги. Другие родители-члены комитета, как правило, возмущаются подобным поведением, и во многих школах происходит «булинг» «бедняков», - объяснила директор центра родительской культуры Ольга Лукоянова.

Специалисты советуют в подобных случаях не молчать, а прямо заявлять о своем нежелании сдавать деньги. Также стоит аргументировать причину отказа. В таком случае негатив, даже если он и последует, будет минимальным.