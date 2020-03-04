Все новости >>

//Общество 13+

Отец ученика пензенской школы возмущен обращениями "госпожа" и "господин" к педагогам

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм - канал Mash

Отец ученика пензенской школы возмущен обращениями
Фото: pixabay.com

Отец одного из учеников кадетской школы в поселке Мичуринский Пензенской области рассказал о необычной ситуации, которая происходят в стенах учебного заведения. По его словам, дети обращаются к преподавателям совершенно непривычными для современного общества понятиями: «господин» и «госпожа».

«Такого в современных школах быть не должно. Мы выступаем против таких тенденций. Такое обращение даже на законодательном уровне неприемлемо», - высказал собеседник.

Он добавил, что ученики обращаются так к преподавателям в начале и в конце урока.

Однако в «Положении о кадетских классах казачьей направленности МОБУ МОШ п. Мичуринский» от 2016 г. закреплено такое приветствие, а учителя в свою очередь обращаются к воспитанникам «Господа кадеты».

Ранее в одной из школ Зеленограда погибла девочка.

БА

//картина дня

В США состоялась встреча глав Пентагона Марк Эспер и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Они обсудили Россию, которую считают "угрозй" для стран Прибалтики и разные…

В мире

Украина и США ищут способы помешать строительству

Украина и США ищут способы помешать строительству "Северного потока - 2"

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном меры, направленные против строительства трубопровода Северный поток – 2. Известно, что Россия делает все возможно, чтобы начать эксплуатацию газопровода вовремя.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, куда направилось способное достроить трубопровод Северный поток – 2 судно «Академик…

Посольство РФ в Италии обратилось к гражданам России, находящимся Италии, и призвало срочно сообщать свои личные данные и точное местоположение в случае, если у них будут…

//новости ан

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков не согласился с предложенной поправкой в Основной закон государства "дети…