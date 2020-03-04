Отец ученика пензенской школы возмущен обращениями

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4 марта 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм - канал Mash

Фото: pixabay.com

Отец одного из учеников кадетской школы в поселке Мичуринский Пензенской области рассказал о необычной ситуации, которая происходят в стенах учебного заведения. По его словам, дети обращаются к преподавателям совершенно непривычными для современного общества понятиями: «господин» и «госпожа».

«Такого в современных школах быть не должно. Мы выступаем против таких тенденций. Такое обращение даже на законодательном уровне неприемлемо», - высказал собеседник.

Он добавил, что ученики обращаются так к преподавателям в начале и в конце урока.

Однако в «Положении о кадетских классах казачьей направленности МОБУ МОШ п. Мичуринский» от 2016 г. закреплено такое приветствие, а учителя в свою очередь обращаются к воспитанникам «Господа кадеты».

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