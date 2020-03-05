ВЦИОМ: Большинство мужчин собирается дарить 8 марта цветы

Цветы остаются самым популярным подарком на 8 марта. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Судя по результатам опроса, цветы как подарок для подруг и близких женщин выбрали 64% респондентов. На втором месте по популярности – парфюмерия, косметика и бижутерия. Их собирается дарить практически каждый четвертый мужчина. Меньшим спросом пользуются спиртные напитки, конфеты и деликатесы (17%).
По данным исследования, все большее число российских мужчин предпочитает советоваться с женщинами по поводу подарка.
Ранее в Роскачестве рассказали об уловках маркетологов на 8 марта.