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ВЦИОМ: Большинство мужчин собирается дарить 8 марта цветы

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

ВЦИОМ: Большинство мужчин собирается дарить 8 марта цветы
Фото: соцсети

Цветы остаются самым популярным подарком на 8 марта. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Судя по результатам опроса, цветы как подарок для подруг и близких женщин выбрали 64% респондентов. На втором месте по популярности – парфюмерия, косметика и бижутерия. Их собирается дарить практически каждый четвертый мужчина. Меньшим спросом пользуются спиртные напитки, конфеты и деликатесы (17%).

По данным исследования, все большее число российских мужчин предпочитает советоваться с женщинами по поводу подарка.

Ранее в Роскачестве рассказали об уловках маркетологов на 8 марта.

ДВа

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