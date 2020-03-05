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Украинцам и белорусам станет проще получить российское гражданство

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Украинцам и белорусам станет проще получить российское гражданство
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О гражданстве РФ» о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.

Кроме этого, была поддержана инициатива, которая вводит единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, – до трех месяцев со дня подачи заявления вместо полугода.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что в России постоянно проживают миллионы русских, не имеющих российского паспорта.

ДВа

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