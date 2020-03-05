Отказ пустить в ресторан или кафе инвалида-колясочника обойдется в 500 тысяч рублей

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5 марта 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В третьем, окончательном чтении принят закон, в соответствии с которым за отказ в доступе к товарам или услугам гражданам по причинам, связанным с их состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, штрафы значительно повысили.

Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

«В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности», – говорится в документе.

Также указывается, что ответственность не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, когда такое ограничение допустимо – речь идет об ограничениях, применяемых при перевозке пассажиров авиатранспортом, на доступ к управлению транспортным средством, при продаже отдельных видов товаров или оказании некоторых видов услуг несовершеннолетним.