На юге России нашли поддельные монеты номиналом в 10 и 5 рублей

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5 марта 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2019 году было выявлено и передано правоохранительным органам 4 342 поддельных денежных знака Банка России.

В целом по стране в прошлом году было обнаружено 41 355 подделок. Чаще всего это банкноты крупных номиналов.

В Южном ГУ Банка России сообщили, что наиболее часто на юге России в прошлом году подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (2261), 1000 рублей (1393) и 500 рублей (355). Меньше всего обнаружено поддельных 100-рублевых купюр (29), 50-рублевых купюр (9), а поддельных 10-рублевых банкнот не обнаружено. При этом были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (4) и 14 пятирублевок.

Наибольшее количество фальшивок выявлено банковскими подразделениями Краснодарского края – 1 690 банкнот, Ростовской области – 916 банкнот, Волгоградской области – 506 банкнот, Ставропольского края – 393 банкноты. Меньше всего денежных знаков, имеющих признаки подделки, выявлено на территории Республики Ингушетия – 10 банкнот.

«Встречались и поддельные банкноты иностранных государств – их за прошлый год было выявлено 153 штуки. Большинство из них составили доллары США (131), также были обнаружены поддельные евро (9) и китайский юань (13)», – говорится в сообщении.

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