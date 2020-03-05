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Кадыров и Емельяненко отправят Канделаки цветы в знак извинения за оскорбления спортсмена

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кадыров и Емельяненко отправят Канделаки цветы в знак извинения за оскорбления спортсмена
Тина Канделаки, Instagram

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес публичные извинения за оскорбления бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в адрес телеведущей Тины Канделаки. Известно, что журналистка заявила, что спортсмен меняется, тренируясь с Кадыровым, на что боец назвал ее «дурой».

Позже глава Чечни опубликовал видеообращение, в котором можно заметить следующий диалог:

«Вот мы вышли с Сашей на свежий воздух», - говорит Кадыров.

«Ну, вспылили немножко все вчера», - добавил Емельяненко.

«Она простит нас точно. Мы ей цветов пошлем на 8 Марта» - заключил Кадыров.

Канделаки отметила, что удивлена подобным жестом и не держит на бойца больше зла. При этом телеведущая пожелала Емельяненко удачи в бою и призналась, что всегда ждет их в гости.

 

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес публичные извинения за оскорбления бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в адрес телеведущей Тины Канделаки…

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