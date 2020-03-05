Депутат Андрей Макаров предложил изменить подход к реализации госпрограмм

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5 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Дополнительные бюджетные средства, выделяемые на госпрограммы, должны влиять на конечные результаты программ. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«У нас существует норма, что после принятия бюджета, все государственные программы должны поменяться. Меняются паспорта, меняются программы, но каждый год мы с вами наблюдаем одно и то же – деньги добавляются и немалые, а все показатели программ остаются неизменными, как будто от денег не зависят результаты программы», – сказал Макаров.

Он также добавил, что вопросы по возможности регионов выполнять государственные программы должны отрабатываться каждым комитетом Госдумы в пределах своих компетенций с правительством.

По итогам 2019 года объем неисполненных бюджетных ассигнований федерального бюджета составил более 1 трлн рублей. К примеру, деньги федеральной адресной инвестиционной программы были использованы на 76%, а из подлежащих вводу объектов введено только 47%.

Ранее Госдума поддержала решение правительства выделить десяти беднейшим регионам России 30 млрд рублей на три года.