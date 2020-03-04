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Десяти беднейшим регионам России выделят 30 млрд рублей на три года

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Десяти беднейшим регионам России выделят 30 млрд рублей на три года
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла поправки в бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В рамках рассматриваемого законопроекта о поправках в трехлетний бюджет дополнительно выделяется поддержка десяти регионам с низким уровнем социально-экономического развития, перечень которых был утвержден нижней палатой российского парламента. В этот список вошли Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также Алтайский край, Курганская и Псковская области.

Речь идет о выделении этим субъектам Федерации 10 млрд рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021 году – на 556,9 млрд рублей, в 2022 году – на 677,6 млрд рублей.

Сегодня же Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет по инициативам Путина.

ДВа

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