Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет по инициативам Путина

//Общество 13+

4 марта 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такая оперативность необходима для того, чтобы успеть реализовать весь пакет социальных инициатив из послания президента – многие социальные меры вступают в силу и, соответственно, должны быть профинансированы уже с 1 января нынешнего года.

Речь, в частности, идет о расширении программы маткапитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка, совершенно новые ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Также в этом году начнется реализация закона о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, школьные учителя начнут получать специальную надбавку за классное руководство, регионы получат субсидию на создание дополнительных мест в школах.

Ранее Госдума снизила возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии.