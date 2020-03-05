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Более половины российских заемщиков допускают просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Более половины российских заемщиков допускают просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей
Фото: Pixabay

Практически каждый второй заемщик не успевает вовремя погашать кредитные обязательства из-за проблем с деньгами.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, чаще всего это падение уровня доходов, высокая долговая нагрузка и недостаток свободных средств из-за роста цен.

Как выяснилось, 9% должников не хотят платить по кредиту, поскольку не согласны с суммой долга, еще 6% допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платеж. Около 5% заемщиков являются мошенниками, которые изначально не планировали погашать взятую ссуду.

По словам Мехтиева, каждый десятый россиянин-должник готов платить только после решения суда.

Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить продавать имущество, находящееся в залоге у банка.

ДВа

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