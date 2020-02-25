Россиянам могут разрешить продавать имущество, находящееся в залоге у банка

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25 февраля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, внесен в Госдуму.

По словам автора законопроекта – заместителя председателя Госдумы Ириной Яровой, законопроект направлен на то, чтобы максимально уравновесить права заемщика и кредитора.

«Сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой цене и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов, а в ряде случаев еще и исполнительный сбор, и работу оценщика», – пояснила Яровая.

Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк.

Банк дает гражданину разрешение в течение полугода самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная стоимость, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.

«Таким решением государство оказывает поддержку человеку в трудной жизненной ситуации. Мы выходим на тот баланс правоотношений, который позволяет и банкам получать гораздо быстрее и полнее средства, но самое главное для нас – это защищает интересы человека, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях», – подчеркнула парламентарий.

Законопроект поддержали федеральная служба судебных приставов, Центробанк и фракция «Единая Россия».

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