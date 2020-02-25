Все новости >>

//Общество 13+

Россиянам могут разрешить продавать имущество, находящееся в залоге у банка

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянам могут разрешить продавать имущество, находящееся в залоге у банка
Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, внесен в Госдуму.

По словам автора законопроекта – заместителя председателя Госдумы Ириной Яровой, законопроект направлен на то, чтобы максимально уравновесить права заемщика и кредитора.

«Сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой цене и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов, а в ряде случаев еще и исполнительный сбор, и работу оценщика», – пояснила Яровая.

Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк.

Банк дает гражданину разрешение в течение полугода самостоятельно реализовать имущество. При этом устанавливается минимальная стоимость, по которой данное имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.

«Таким решением государство оказывает поддержку человеку в трудной жизненной ситуации. Мы выходим на тот баланс правоотношений, который позволяет и банкам получать гораздо быстрее и полнее средства, но самое главное для нас – это защищает интересы человека, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях», – подчеркнула парламентарий.

Законопроект поддержали федеральная служба судебных приставов, Центробанк и фракция «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в России могут запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ.

ДВа

//картина дня

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников не только по лицу, но и по татуировкам, походке, голосу и радужной оболочке глаза.

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…