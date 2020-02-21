В России могут запретить взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ

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21 февраля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ.

18 февраля руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов по итогам встречи с президентом РФ сообщил, что заручился поддержкой главы государства относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ. Путин назвал это «квазинагрузкой».

По словам Неверова, вопрос о несправедливости такой комиссии постоянно звучит от граждан.

«Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат. Для пенсионеров это могут быть ощутимые средства. И поэтому мы, конечно, должны обсудить и призвать банковское сообщество с пониманием отнестись к этому», ­– отмечал руководитель фракции.

Он также заметил, что авторы законопроекта тщательно его прорабатывали.

«Надо понимать, что речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации. Например, в сельской местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделениями «Почты России». Поэтому мы предлагаем внести поправки не только в Жилищный кодекс, установив запрет там, в закон о банках и банковской деятельности, закон о национальной платежной системе, но и закон о почтовой связи», – рассказал Неверов.