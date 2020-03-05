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Участковые уполномоченные смогут получить служебное жилье на своем рабочем участке

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Участковые уполномоченные смогут получить служебное жилье на своем рабочем участке
Фото: сайт МВД РФ

В Госдуму внесен законопроект, который позволит обеспечивать участковых уполномоченных полиции жильем в районе, в котором они работают.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает.

Он также отметил, что сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность – эти люди, подчеркнул Володин, «ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан».

«Принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает. Это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья», – подытожил спикер Госдумы.

Ранее в Госдуме выдвигали идею, как расселять аварийные дома за счет ипотеки.

ДВа

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