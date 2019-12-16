В Госдуме выдвинули идею, как расселять аварийные дома - за счет ипотеки

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16 декабря 2019, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. Как пояснил свое предложение парламентарий, граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности.

Юрков отметил, что в настоящее время в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане, и поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.

Депутат считает, что жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. "Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", - сказал он в интервью "Известиям".

По его словам, варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки — не более 3% годовых. Юрков считает, что банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы всё было прописано, а на людях не висели долги.