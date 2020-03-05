Путин: Наш Касперский ничем не хуже Илона Маска

//Общество 13+

5 марта 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что российский программист и предприниматель Евгений Касперский может служить примером российского инноватора.

Об этом российский лидер заявил в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Отвечая на вопрос, кого Россия может предложить в качестве примера для подражания как американский предприниматель Илон Маск, Путин ответил, что Касперский в своей области ничем не хуже».

При этом глава государства добавил, что Касперский - «не единственный такой лидер, его имя - просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету».

По словам Путина, руководитель «Лаборатории Касперского» является одним из лидеров в своей сфере, его компания могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран.

Что касается возможности сделать в России аналог электромобиля Tesla, Путин вспомнил, что даже прокатился на «Ё-мобиле», который собирался поставить на поток бизнесмен Михаил Прохоров.

«Он же обещал, показывал мне, я даже на нем прокатился, но не получается у него пока», – сказал Путин.

Ранее, в этом же проекте, Путин пожелал несистемной оппозиции здоровья.