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Путин пожелал несистемной оппозиции здоровья

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин пожелал несистемной оппозиции здоровья
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

По мнению президента, представители несистемной оппозиции «очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее».

Путин отметил, что «в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью», что, по его словам, очень хорошо.

Российский лидер подчеркнул, что несистемной оппозиции «очень быстро становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности». Исключением он назвал большевиков, которые «задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и потом сами развалились».

«Дай ей бог здоровья», – добавил Путин, закрывая тему несистемной оппозиции.

Ранее Путин говорил, что ни одной стране в голову не приходит воевать с Россией.

ДВа

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