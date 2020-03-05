Россияне чаще всего интересуются поездками и отдыхом в Сочи

Сочи стал самым популярным туристическим направлением для россиян, бронирующих жилье во время путешествий по стране.
К таком выводу пришли аналитики Avito Недвижимость. Эксперты проанализировали данные за последние три месяца. Как выяснилось, зимой россияне чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в Сочи.
На втором месте Москва. Третье место досталось Красной Поляне – этот горнолыжный курорт стал одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха. Аналитики отмечают, что из-за аномально тёплой зимы у россиян появился интерес к путешествиям «в зиму».