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Россияне чаще всего интересуются поездками и отдыхом в Сочи

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россияне чаще всего интересуются поездками и отдыхом в Сочи
Фото: Pixabay

Сочи стал самым популярным туристическим направлением для россиян, бронирующих жилье во время путешествий по стране.

К таком выводу пришли аналитики Avito Недвижимость. Эксперты проанализировали данные за последние три месяца. Как выяснилось, зимой россияне чаще всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в Сочи.

На втором месте Москва. Третье место досталось Красной Поляне  – этот горнолыжный курорт стал одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха. Аналитики отмечают, что из-за аномально тёплой зимы у россиян появился интерес к путешествиям «в зиму».

ДВа

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