Зимний сезон в Сочи продлится до середины апреля

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4 марта 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

До середины апреля этого года продлится зимний сезон в горах Сочи. Об этом сообщает администрация города.

- Начиная с открытия сезона катания в 20-х числах декабря город посетили почти 730 тысяч человек. Доля иностранных гостей составляет порядка 3,5%, из них абсолютное большинство - около 40% - туристы из Израиля, - рассказали в мэрии Сочи.

Специалисты прогнозируют, что итоговое число туристов за сезон может достичь 1,4 миллиона человек. В целом увеличение турпотока по отношению к аналогичному показателю прошлого сезона возможно на 2,5%. При этом крупнейший горный курорт России «Роза Хутор» уже отмечает прирост в 3%.

- С середины декабря по конец февраля в 2020 году курорт посетили 611 тысяч гостей, в 2019 году за аналогичный период – 593 тысячи, - сообщили в пресс-службе горного курорта «Роза Хутор».

За два месяца зимнего сезона (декабрь 2019-январь 2020) “Роза Хутор» посетило более четырех тысяч иностранных гостей из 75 стран мира. Иностранные граждане в гостиницах курорта составили 7,8% от общего числа постояльцев. Первое место занимают граждане Израиля - 1988 человек, второе - Казахстана - более 200.

- Одним из знаковых событий курорта стала встреча Международного Клуба журналистов-лыжников, на которой присутствовало 129 гостей из 24 стран, - отметили на «Роза Хутор».

Впервые в этом зимнем сезоне, благодаря внедрению единого ски-пасса, гости «Роза Хутор» смогли воспользоваться около 177 километрами трасс. Райдерам было предложено новое развлечение – RosaQuest. Каждые выходные на курорте можно не только кататься, но одновременно играть и получать призы.

- В этом сезоне на курорте появились новые возможности усовершенствования навыков катания. Первая школа горных лыж и сноуборда открыла 3-5-дневные образовательные кэмпы обучения взрослых и детей, есть бесплатные коуч-сессии, когда можно разобрать свою технику катания с профессиональным инструктором. Есть платные рейс-курсы по прохождению спортивных трасс, - сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

В декабре на курорте в Горной Олимпийской деревне открылся еще один четырехзвездочный отель Rosa Ski Inn Deluxe Hotel 4*. Впервые работают и в зимнем сезоне такие популярные аттракционы как родельбан, высокогорные качели и аэротруба. Отдыхающие могут также покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, тюбинге и параплане.

В сезоне 2019/2020 на «Роза Хутор» прошли несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов: LIve Fest-2020, Tinkoff Rosafest the Game 2020, Этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин – Rosa Ski Dream, «AFP Winter Edition 2020». Впереди еще такие крупные зимние фестивали как NewStarСаmp и BoogelWoogel.

- Сезон катания на курорте «Роза Хутор» продолжается. Мы ожидаем, что в предстоящие мартовские выходные будет зафиксирован 10-миллионный гость. Планируем устроить по этому поводу настоящий праздник. Счастливчиком может стать кто угодно, даже купивший ски-пасс он-лайн. Его ждут поздравления бургомистра "Роза Хутор" Николая Фоменко и ценные призы, - рассказали на горном курорте.